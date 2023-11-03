Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Валуй Антон Андреевич
Валуй Антон Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Валуй Филипп
Мать
Трухан Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Валуй Филипп
Мать:
Трухан Анастасия
Смерть
1977
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия