Валуй Антон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуй Антон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Валуй Филипп

Мать: Трухан Анастасия

Смерть
1977
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