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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Дубков Алексей Захаров

Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дубков Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Захарова

Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния