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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Захарова
Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Дубков Захар Абрамов