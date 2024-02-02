Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

13.01.1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1758

Муж: Василий Фролов

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Фёдорова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фролов

Смерть
13.01.1786
Московская губ.Подольской округи Венюковской вол.Экономического вед. д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь от чахотки
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