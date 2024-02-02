Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти13.01.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1758
Муж: Василий Фролов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Фёдорова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фролов
Смерть
13.01.1786
Московская губ.Подольской округи Венюковской вол.Экономического вед. д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь от чахотки