Воропаева (Колодеева) Ольга Платоновна
Место рожденияСело Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Дата рождения04.06.1853
Дата смерти27.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1853
Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1880
Сын: Воропаев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Село Жайки, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1883
Сын: Воропаев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1886
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1888
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович
Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Полтава, Полтавская губерния
Смерть
27.06.1910
село Ивахники, Ивахницкая волость, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния