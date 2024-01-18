Воропаева (Колодеева) Ольга Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева (Колодеева) Ольга Платоновна

Место рождения

Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

04.06.1853

Дата смерти

27.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1853

Отец: Колодеев Платон Иванович

Мать: Колодеева-Потоцкая Варвара Андреевна

Село Макошино, Сосницкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1880

Сын: Воропаев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Село Жайки, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1883

Сын: Воропаев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1888

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Воропаев Михаил Петрович

Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воропаев Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
г. Полтава, Полтавская губерния
Смерть
27.06.1910
село Ивахники, Ивахницкая волость, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния
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