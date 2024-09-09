Баранова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Баранов - Федоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Баранов - Федоров Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов - Федоров Василий Алексеевич

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