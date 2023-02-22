Вершинина Ирина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти02.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Караштина Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
24.10.1861
Сын: Вершинин Павел Гавриилович
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
16.05.1866
Сын: Вершинин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
04.11.1868
Дочь: Шилкина Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
28.07.1871
Сын: Вершинин Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
10.02.1875
Сын: Вершинин Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Рождение ребёнка
26.07.1878
Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1916