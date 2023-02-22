Вершинина Ирина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Ирина Филиппова

Вершинина Ирина Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Караштина Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Рождение ребёнка
24.10.1861

Сын: Вершинин Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1866

Сын: Вершинин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1868

Дочь: Шилкина Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1871

Сын: Вершинин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Вершинин Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1878

Сын: Вершинин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Вершинин Гавриил Дмитриев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Гавриил Дмитриев

Смерть
02.03.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close