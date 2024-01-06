Берёзкин Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Берёзкин Фрол Тихонович
Мать: Берёзкина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Берёзкина Гликерия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Берёзкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Берёзкина Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берёзкина Гликерия
Смерть
1820