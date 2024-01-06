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Берёзкин Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Берёзкин Фрол Тихонович

Мать: Берёзкина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Берёзкин Макей Иванович

Мать ребёнка: Берёзкина Гликерия

Рождение ребёнка
1805

Сын: Берёзкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Берёзкина Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Гликерия

Смерть
1820
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