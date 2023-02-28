Глинка Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1786
Дата смерти23.02.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1803
Место жительства
С 1807 по 1812
Место жительства
С 1815 по 1826
Место жительства
С 1826 по 1830
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1830 по 1835
Место жительства
С 1835 по 1853
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1853 по 1862
Место жительства
С 1862 по 1880
Смерть
23.02.1880