Глинка Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка Федор Николаевич

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Место рождения

Сутоки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1786

Дата смерти

23.02.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Сутоки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
По 1803
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1807 по 1812
Сутоки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1815 по 1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1826 по 1830
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1830 по 1835
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1835 по 1853
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1853 по 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1862 по 1880
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
23.02.1880
Тверь, город Тверь, Тверская область
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