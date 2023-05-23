Измайлова (Светлова) Александра Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Коровина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
город Кириллов, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Измайлов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Измайлов Авенир Андреевич
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Измайлов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Измайлов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно