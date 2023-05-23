Измайлова (Светлова) Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Светлова) Александра Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Измайлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Коровина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

город Кириллов, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Измайлов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Измайлов Авенир Андреевич

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Измайлов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Измайлов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Измайлов Андрей Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно