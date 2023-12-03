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Понамарева-Короткова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1985

Отец: Понамарев Алексей Николаевич

Мать: Алёхина-Понамарёва Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
11.09.2011

Дочь: Махмуд Маргарита Назаровна

Отец ребёнка: Махмуд Назар (Ирак)

Рождение ребёнка
07.09.2021

Сын: Коротков Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Коротков Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмуд Назар (Ирак)

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