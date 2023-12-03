Понамарева-Короткова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1985
Рождение ребёнка
11.09.2011
Дочь: Махмуд Маргарита Назаровна
Отец ребёнка: Махмуд Назар (Ирак)
Рождение ребёнка
07.09.2021
Сын: Коротков Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Коротков Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротков Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмуд Назар (Ирак)