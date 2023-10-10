Скрябин Григорий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Григорий Емельянов

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Скрябин Емельян (Емелка) Андреев

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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