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Степаненко Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1940

Дата смерти

24.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1972 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1940

Отец: Степаненко Федор

Мать: Сниткина Антонина

Рождение ребёнка
01.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1972

Дочь: Коломиец Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Степаненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Нина Ивановна

Смерть
24.07.2018