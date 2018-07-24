Степаненко Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1940
Дата смерти24.07.2018
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1940
Отец: Степаненко Федор
Мать: Сниткина Антонина
Рождение ребёнка
01.10.1966
Рождение ребёнка
15.02.1972
Дочь: Коломиец Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Степаненко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.07.2018