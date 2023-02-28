Ермолин Артемей Осеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Ермолин Осей Иванов
Мать: Ермолина Дарья Осипова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Артемьевна
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Устинова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ермолин Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолина Ирина Устинова
Смерть
Неизвестно