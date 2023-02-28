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Ермолин Артемей Осеев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Ермолин Осей Иванов

Мать: Ермолина Дарья Осипова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Артемьевна

Мать ребёнка: Ермолина Ирина Устинова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ермолин Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Ермолина Ирина Устинова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Ирина Устинова

Смерть
Неизвестно
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