Каштакова (Бекшенева) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштакова (Бекшенева) Мария Тимофеева

Место рождения

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
мать Маремьяна! Тимофеева
Рождение ребёнка
20.10.1890 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов

д. Станка
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.

Сын: Феодор Иванов

Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
05.06.1894 #007470344 №192
Рождение ребёнка
19.02.1897

Сын: Каштаков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов

Юрты Хохлаевские
Место жительства
Неизвестно
Юрты Хохлаевские
Смерть
Неизвестно
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