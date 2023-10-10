Каштакова (Бекшенева) Мария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов
мать Маремьяна! Тимофеева
Рождение ребёнка
20.10.1890 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов
д. Станка
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.
Сын: Феодор Иванов
Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов
05.06.1894 #007470344 №192
Рождение ребёнка
19.02.1897
Отец ребёнка: Каштаков Иван Анисимов
Юрты Хохлаевские
Место жительства
Неизвестно
Юрты Хохлаевские
Смерть
Неизвестно