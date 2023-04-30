Хренова (Сергеева) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Сергеева) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно