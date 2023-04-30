Хренова (Сергеева) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно