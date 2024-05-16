Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
09.07.1880
Сын: Татаренков Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Татаренков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1891
Дочь: (Татаренко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Татаренков Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно