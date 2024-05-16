Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна

Место рождения

Кромские Быки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Некрасов Константин Андреевич

Мать: Некрасова Марина Ивановна

Кромские Быки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.02.1872

Муж: Татаренков Михаил Яковлевич

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Татаренков Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Татаренков Михаил Яковлевич

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: (Татаренко) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Татаренков Михаил Яковлевич

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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