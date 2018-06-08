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Бутеров Алексей Дмитриевич
Бутеров Алексей Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Бутеров Дмитрий Васильевич
1990 г.р.
Мать
Новикова Алена Игоревна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2018
Отец:
Бутеров Дмитрий Васильевич
Мать:
Новикова Алена Игоревна
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