Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потеха Владимир
Смерть
16.01.2014