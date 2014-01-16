Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.01.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

1919 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кривенко Александра Владимировна

Рождение ребёнка
21.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потеха Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потеха Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потеха Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеха Владимир

Смерть
16.01.2014