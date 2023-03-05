Просецкая Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецкая Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1908

Сын: Просецкий Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Просецкий Никифор Дорофеевич

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Никифор Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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