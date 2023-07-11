Болихова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Болихова Прасковья( Параша,Паня) Ивановна
Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1908
Дочь: Пелагея( Полина) Ивановна
Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Болихов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич
Дунино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно