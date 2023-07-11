Болихова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болихова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Болихова Прасковья( Параша,Паня) Ивановна

Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1908

Дочь: Пелагея( Полина) Ивановна

Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Болихов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Болихов Иван Григорьевич

Дунино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болихов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно