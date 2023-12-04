Рикман (Судейкина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рикман (Судейкина) Елизавета

Место рождения

Брянск

Дата рождения

17.03.1884

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884

Отец: Судейкин Митрофан Арефьевич

Мать: не указана

Брянск
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Рикман Валериан Евгеньевич

Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович

г. Муром, Владимирская обл
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Рикман Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова/королева Тамара

Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Вера

Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рикман Евгений Викторович

Брянск
Смерть
Около 1947
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Сысерть под Екатеринбургом
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