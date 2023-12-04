Рикман (Судейкина) Елизавета
Место рожденияБрянск
Дата рождения17.03.1884
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884
Отец: Судейкин Митрофан Арефьевич
Мать: не указана
Брянск
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Рикман Валериан Евгеньевич
Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович
г. Муром, Владимирская обл
Рождение ребёнка
26.03.1906
Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова/королева Тамара
Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Вера
Отец ребёнка: Рикман Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Брянск
Смерть
Около 1947
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Сысерть под Екатеринбургом