Кудрявцев Борис Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Борис Ерофеевич

Кудрявцев Борис Ерофеевич

Место рождения

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
До 1931

Жена: Кудрявцева Анна Степановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рачкова Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Петр Борисович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна

Рагозинка, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
?.08.1944
пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close