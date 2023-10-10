Кудрявцев Борис Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Рачкова Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Михаил Борисович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Степановна
Смерть
?.08.1944
пропал без вести