Кабиря
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Абдулла
Отец ребёнка: Саберов Залялетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Айся
Отец ребёнка: Саберов Залялетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Сафа
Отец ребёнка: Саберов Залялетдин
Рождение ребёнка
10.01.1910
Сын: Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович
Отец ребёнка: Саберов Залялетдин
Смерть
Неизвестно