Кабиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Абдулла

Отец ребёнка: Саберов Залялетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Айся

Отец ребёнка: Саберов Залялетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Сафа

Отец ребёнка: Саберов Залялетдин

Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович

Отец ребёнка: Саберов Залялетдин

Смерть
Неизвестно

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