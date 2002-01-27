Лазарев Михаил (Мендель) Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Михаил (Мендель) Евсеевич

Место рождения

г.Прилуки Черниговской обл. Украинская ССР

Дата рождения

19.01.1919

Дата смерти

27.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Лазарев Евсей Абрамович

Мать: София Фаликовна

г.Прилуки Черниговской обл. Украинская ССР
Образование
С 1939 по 1941
Бакинское военное артиллерийское училище
Военная служба
1941
Ст. лейтенант 238 озадн ПВО
Бракосочетание
09.10.1944

Жена: Лазарева Анастасия Павловна

г Лида Гродненской обл Белорусия
Шла Великая Отечественная война
Рождение ребёнка
04.03.1945

Сын: Лазарев Владимир

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

с.Белбаж Горьковская обл
Демобилизация
1945
Рождение ребёнка
25.02.1947

Сын: Лазарев Михаил

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

с.Белбаж Горьковская обл
Рождение ребёнка
20.03.1949

Сын: Лазарев Николай

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

с. И-Заворское Залесный район Горьковская обл
Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Черемисинова Галина

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

с.Б-Поляны Заветлужский район Горьковская обл
Рождение ребёнка
18.02.1955

Дочь: Черемисинова София

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

д Палама Залесный р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
27.07.1965

Сын: Лазарев Павел

Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна

п.Дзержинск Красноярского края
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
27.01.2002
Канск, город Канск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край