Лазарев Михаил (Мендель) Евсеевич
Место рожденияг.Прилуки Черниговской обл. Украинская ССР
Дата рождения19.01.1919
Дата смерти27.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: Лазарев Евсей Абрамович
Мать: София Фаликовна
г.Прилуки Черниговской обл. Украинская ССР
Образование
С 1939 по 1941
Бакинское военное артиллерийское училище
Военная служба
1941
Ст. лейтенант 238 озадн ПВО
Бракосочетание
09.10.1944
г Лида Гродненской обл Белорусия
Шла Великая Отечественная война
Рождение ребёнка
04.03.1945
Сын: Лазарев Владимир
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
с.Белбаж Горьковская обл
Демобилизация
1945
Рождение ребёнка
25.02.1947
Сын: Лазарев Михаил
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
с.Белбаж Горьковская обл
Рождение ребёнка
20.03.1949
Сын: Лазарев Николай
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
с. И-Заворское Залесный район Горьковская обл
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Черемисинова Галина
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
с.Б-Поляны Заветлужский район Горьковская обл
Рождение ребёнка
18.02.1955
Дочь: Черемисинова София
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
д Палама Залесный р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
27.07.1965
Сын: Лазарев Павел
Мать ребёнка: Лазарева Анастасия Павловна
п.Дзержинск Красноярского края
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
27.01.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно