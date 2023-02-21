Ожгибесова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгибесова Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965

Отец: не указан

Мать: Рыжкова Римма Алексеевна

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