Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Место рождения
Дата рождения24.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Хохлова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Хохлова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
03.08.1912
Дочь: (Хохлова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев