Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885

Отец: Боровиков Федор Миронов

Мать: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Хохлова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Хохлова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
03.08.1912

Дочь: (Хохлова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
1920

Сын: Хохлов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Лаврентиев

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