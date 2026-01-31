Кузнецов Василий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Василий Васильевич

Автор
РК
Кузнецов Р.

мужской, родился Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Василий ПавловичС 1905 по 1925 г.р.
Мать
Кузнецова (Куваева) Александра ИльиничнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецов Сергей Васильевич26.11.1978 г.р.
Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна21.10.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий Павлович

Мать: Кузнецова (Куваева) Александра Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.11.1978

Сын: Кузнецов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.10.1980

Дочь: Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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