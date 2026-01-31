Кузнецов Василий Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Василий ПавловичС 1905 по 1925 г.р.
МатьКузнецова (Куваева) Александра ИльиничнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецов Сергей Васильевич26.11.1978 г.р.
Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна21.10.1980 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
26.11.1978
Сын: Кузнецов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
21.10.1980
Дочь: Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Смерть
Неизвестно