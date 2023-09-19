Зломанова (Гостевая) Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова (Гостевая) Агафья Семенова

Место рождения

д. Лабина

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лабина
Рождение ребёнка
11.08.1833

Сын: Зломанов Лаврентий Тимофеев

Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Усольцева Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев

Рождение ребёнка
26.05.1841

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зломанов Тимофей Терентьев

Смерть
Неизвестно
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