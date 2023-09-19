Зломанова (Гостевая) Агафья Семенова
Место рожденияд. Лабина
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лабина
Рождение ребёнка
11.08.1833
Сын: Зломанов Лаврентий Тимофеев
Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Усольцева Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев
Рождение ребёнка
26.05.1841
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Зломанов Тимофей Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно