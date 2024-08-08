Арсеньева Вера Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1904
Дочь: (Арсеньева) Алевтина Антониева
Отец ребёнка: Арсеньев Антоний Иванов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно