Ковалева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ковалев Николай Антонович

Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ковалев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Ковалев Петр Антонович

Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Антон Захарович

Смерть
1934
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