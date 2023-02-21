Ковалева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ковалев Николай Антонович
Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович
Рождение ребёнка
14.01.1931
Отец ребёнка: Ковалев Антон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934