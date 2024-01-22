Кошкин Феодор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Феодор Васильевич

Кошкин Феодор Васильевич

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Телегино

Дата рождения

06.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1908

Отец: Кошкин Василий Васильевич

Мать: Александра Григорьевна

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Телегино
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 106
Крещение
07.12.1908
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
Восприемники - Иван Григорьевич Смирнов, Антонина Григорьевна Смирнова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close