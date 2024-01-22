Кошкин Феодор Васильевич
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Телегино
Дата рождения06.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1908
Отец: Кошкин Василий Васильевич
Мать: Александра Григорьевна
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкой волости, деревня Телегино
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 106
Крещение
07.12.1908
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
Восприемники - Иван Григорьевич Смирнов, Антонина Григорьевна Смирнова
Смерть
Неизвестно