Надточий (Макарова) Светлана Борисовна 21.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Надточий (Макарова) Светлана Борисовна

Автор
СН
Надточий С.

женский, родилась 21.10.1977, г. Шелехов

Отец
Макаров Борис Сергеевич14.03.1953 г.р.
Мать
Макарова (Мясникова) Лидия Фёдоровна05.08.1955 г.р.
Супруги
Надточий Алексей Михайлович04.11.1972 г.р.
Дети
Надточий Антон Алексеевич27.02.2005 г.р.
Надточий Максим Алексеевич30.01.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1977

Отец: Макаров Борис Сергеевич

Мать: Макарова (Мясникова) Лидия Фёдоровна

г. Шелехов

Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов

3 квартал, дом 7, кв 19

Образование
11.06.1992
г. Шелехов

| Образовательное учреждение: средняя школа №3 | Уровень образования: неполное среднее образование

Образование
17.06.1994
г. Шелехов

| Образовательное учреждение: средняя школа №3 | Уровень образования: среднее

Бракосочетание
23.07.2004

Муж: Надточий Алексей Михайлович

г. Шелехов

Место жительства
29.11.2004
г. Каменск - Уральский

ул. Кирова, дом 29, кв 259

Рождение ребёнка
27.02.2005

Сын: Надточий Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович

г. Каменск - Уральский

Место жительства
19.07.2006
г. Шелехов

1 квартад, дом 7, кв 51

Рождение ребёнка
30.01.2007

Сын: Надточий Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович

г. Шелехов

Место жительства
21.04.2010
г. Москва

ул. Б.Набережная, 11к1, кв 8

Рождение ребёнка
18.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович

г. Москва

Место жительства
30.10.2015
д. Котово, г. Москва

ул. Виноградная, 138

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