Надточий (Макарова) Светлана Борисовна
женский, родилась 21.10.1977, г. Шелехов
ОтецМакаров Борис Сергеевич14.03.1953 г.р.
МатьМакарова (Мясникова) Лидия Фёдоровна05.08.1955 г.р.
Супруги
Надточий Алексей Михайлович04.11.1972 г.р.
Дети
Надточий Антон Алексеевич27.02.2005 г.р.
Надточий Максим Алексеевич30.01.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1977
г. Шелехов
Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов
Образование
11.06.1992
г. Шелехов
Образование
17.06.1994
г. Шелехов
Бракосочетание
23.07.2004
г. Шелехов
Место жительства
29.11.2004
г. Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
27.02.2005
Сын: Надточий Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович
г. Каменск - Уральский
Место жительства
19.07.2006
г. Шелехов
Рождение ребёнка
30.01.2007
Сын: Надточий Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович
г. Шелехов
Место жительства
21.04.2010
г. Москва
Рождение ребёнка
18.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Алексей Михайлович
г. Москва
Место жительства
30.10.2015
д. Котово, г. Москва