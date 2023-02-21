Шкаликова (Алешникова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкаликова (Алешникова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алешников Сергей Григорьевич

Мать: Алешникова Александра Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкаликов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкаликов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаликова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаликова Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкаликов Алексей

Смерть
Неизвестно
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