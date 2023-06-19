Котова (Шилькова) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Шилькова) Марфа Никифоровна

Место рождения

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
21.01.1905 ст.

Муж: Котов Косма Стефанович

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Космина

Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.

Сын: Котов Иоанн Космин

Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.

Дочь: Пелагея Космина

Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния