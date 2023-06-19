Котова (Шилькова) Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Космина
Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.
Сын: Котов Иоанн Космин
Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.
Дочь: Пелагея Космина
Отец ребёнка: Котов Косма Стефанович
Смерть
Неизвестно