Пенькова (Палкина) Васса Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Палкина) Васса Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Палкин Моисей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1815 ст.

Муж: Пеньков Михаил Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пеньков Филат Михайлович

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1824

Сын: Пеньков Филип Михайлович

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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