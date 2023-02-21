Пенькова (Палкина) Васса Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Палкин Моисей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1815 ст.
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
06.01.1824
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858