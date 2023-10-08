Талипова Шарапат Капаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова Шарапат Капаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1977

Отец: Талипов Капар Талипович

Мать: Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна

Рождение ребёнка
26.10.1997

Дочь: Керимжанова Элиза Нурланбековна

Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек

Рождение ребёнка
18.09.2000

Сын: Керимжанов Кубатбек Нурланбекович

Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек

Рождение ребёнка
01.04.2004

Сын: Нурланбеков Курманбек Нурланбекович

Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек

Рождение ребёнка
31.12.2010

Сын: Керимжанов Адыл Нурланбекович

Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керимжанов Нурланбек

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