Талипова Шарапат Капаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1977
Рождение ребёнка
26.10.1997
Дочь: Керимжанова Элиза Нурланбековна
Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек
Рождение ребёнка
18.09.2000
Сын: Керимжанов Кубатбек Нурланбекович
Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек
Рождение ребёнка
01.04.2004
Сын: Нурланбеков Курманбек Нурланбекович
Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек
Рождение ребёнка
31.12.2010
Сын: Керимжанов Адыл Нурланбекович
Отец ребёнка: Керимжанов Нурланбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Керимжанов Нурланбек