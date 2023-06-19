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Носков Василий Семенович

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.04.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900 ст.

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Мать: скрыто настройками приватности

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
10.04.1900 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестили в Рождество-Богородецкой церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевок Федор Петрович Муркаев и крестьянская девица Екатерина Васильевна Муркаева.
Смерть
Неизвестно