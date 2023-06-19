Носков Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения07.04.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
10.04.1900 ст.
Крестили в Рождество-Богородецкой церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевок Федор Петрович Муркаев и крестьянская девица Екатерина Васильевна Муркаева.
Смерть
Неизвестно