Шишкарёва (Чемина) Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемин Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Сын: Шишкарёв Андрей Христофорович
Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.
Сын: Шишкарёв Николай Христофрович
Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.
Сын: Шишкарёв Василий Христофорович
Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкарёва Екатерина Христофоровна
Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно