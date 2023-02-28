Шишкарёва (Чемина) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкарёва (Чемина) Анна Евгеньевна

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Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемин Евгений

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Сын: Шишкарёв Андрей Христофорович

Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.

Сын: Шишкарёв Николай Христофрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.

Сын: Шишкарёв Василий Христофорович

Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкарёва Екатерина Христофоровна

Отец ребёнка: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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