Александров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Александров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Александров Борис Иванович
Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно