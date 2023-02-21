Александров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Александров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Александров Борис Иванович

Мать ребёнка: Александрова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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