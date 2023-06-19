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Панкратов Виктор Михайлович
Панкратов Виктор Михайлович
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Место рождения
Чебсара
, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Панкратов Михаил Петрович
1914 г.р.
Мать
Панкратова (Лобачева) Апполинария Васильевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Панкратов Михаил Петрович
Мать:
Панкратова Апполинария Васильевна
Чебсара
, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1940
Чебсара
, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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