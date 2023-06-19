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Панкратов Виктор Михайлович

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1940
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область