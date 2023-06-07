Перваков Климент Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Перваков Степан Иванов
Мать: Мать Климент Степанов
Рождение ребёнка
1690
Сын: Перваков Самойла Климентов
Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1705
Сын: Перваков Дорофей Климентов
Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно