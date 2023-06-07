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Перваков Климент Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Перваков Степан Иванов

Мать: Мать Климент Степанов

Рождение ребёнка
1690

Сын: Перваков Самойла Климентов

Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова

Рождение ребёнка
1701

Сын: Перваков Семен Климентов

Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова

Рождение ребёнка
1705

Сын: Перваков Дорофей Климентов

Мать ребёнка: Первакова Авдотья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Авдотья Филиппова

Смерть
Неизвестно