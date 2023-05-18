Шатунова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1945

Дочь: Левина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайс Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекалина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно