Шатунова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1945
Дочь: Левина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайс Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекалина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Шатунов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно