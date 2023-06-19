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Плотникова Вера Алексеевна

Место рождения

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Стручков Алексей Александрович

Мать: Стручкова Христина Ивановна

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишанова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Плотников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Анатолий

Смерть
2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область