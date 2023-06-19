Плотникова Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишанова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Плотников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Анатолий
Смерть
2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область