Фридрих Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридрих Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

21.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Фридрих Алесандр Юлиусович

Мать: Фридрих Клавдия

Рождение ребёнка
24.02.1955

Сын: Чернов Александр

Мать ребёнка: Фридрих Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1968

Сын: Чернов Владимир

Мать ребёнка: Фридрих Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридрих Тамара Ивановна

Смерть
21.09.1998
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