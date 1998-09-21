Фридрих Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти21.09.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Фридрих Алесандр Юлиусович
Мать: Фридрих Клавдия
Рождение ребёнка
24.02.1955
Сын: Чернов Александр
Мать ребёнка: Фридрих Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1968
Сын: Чернов Владимир
Мать ребёнка: Фридрих Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фридрих Тамара Ивановна
Смерть
21.09.1998