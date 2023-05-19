Иванова (Иванова) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Елисеев Феодосий
Отец ребёнка: Игнатов Елисей
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елисеева Акилина
Отец ребёнка: Игнатов Елисей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Елисеев Феофан
Отец ребёнка: Игнатов Елисей
Смерть
Около 1820