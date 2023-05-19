Иванова (Иванова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Елисеев Феодосий

Отец ребёнка: Игнатов Елисей

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елисеева Акилина

Отец ребёнка: Игнатов Елисей

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Елисеев Феофан

Отец ребёнка: Игнатов Елисей

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1820