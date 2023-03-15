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Копосов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Копосов Тимофей Алексеевич

Мать: Копосова Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Копосов Николай Александрович

Мать ребёнка: Копосова Елена Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Ручкина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Копосова Елена Петровна

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Елена Петровна

Смерть
1989