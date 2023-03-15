Копосов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
17.05.1925
Сын: Копосов Николай Александрович
Мать ребёнка: Копосова Елена Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Ручкина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Копосова Елена Петровна
Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копосова Елена Петровна
Смерть
1989