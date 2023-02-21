Гром Герасим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1821
Отец: Гром Фёдор Иванович
Мать: Гром Евдокия
Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
15.04.1845
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)
Рождение ребёнка
19.03.1847
Дочь: Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Епистимия Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)
Бракосочетание
19.09.1849
Жена: Фотина Феодосиевна
Второй брак Герасима и первый брак Фотины
Рождение ребёнка
19.08.1850
Мать ребёнка: Фотина Феодосиевна
Рождение ребёнка
06.06.1855
Дочь: Фёкла Герасимовна
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1857
Дочь: Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
04.09.1859
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1861
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1863
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1866
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1866
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1869
Мать ребёнка: Ефросинья Петровна
Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно