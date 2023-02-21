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Гром Герасим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гром Фёдор Иванович

Мать: Гром Евдокия

Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
15.04.1845

Сын: Гром Трофим Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)

Рождение ребёнка
19.03.1847

Дочь: Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Епистимия Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна (Демьяновна)

Бракосочетание
19.09.1849

Жена: Фотина Феодосиевна

Второй брак Герасима и первый брак Фотины
Рождение ребёнка
19.08.1850

Сын: Гром Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Фотина Феодосиевна

Рождение ребёнка
06.06.1855

Дочь: Фёкла Герасимовна

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1857

Дочь: Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
04.09.1859

Сын: Гром Моисей Герасимович

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1861

Сын: Гром Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Гром Косма Герасимович

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1866

Сын: Гром Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1866

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Гром Нестор Герасимович

Мать ребёнка: Ефросинья Петровна

Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно
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