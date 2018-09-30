Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Место рождения

Костанай, Казахстан

Дата рождения

11.08.1957

Дата смерти

30.09.2018

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1957

Отец: Низамов Касим

Мать: Низамова Кунжамал

Костанай, Казахстан
Рождение ребёнка
09.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Камзат

Казахстан Костанайская обл. п.Шеминовка
Рождение ребёнка
21.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Камзат

Казахстан Костанайская обл. п.Шеминовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Камзат

Смерть
30.09.2018
Кустанай, Казахстан Костанайская обл.
Похороны
Неизвестно
с. шеминовка кустанайский р-н респ.казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close