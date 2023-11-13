Лизякина Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лизякина Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лизякина Марья Захаровна
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лизякина Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лизякин Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лизякина Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно