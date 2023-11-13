Лизякина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизякина Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1818

Муж: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лизякина Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лизякина Марья Захаровна

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лизякина Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лизякин Иван Захарович

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лизякин Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лизякина Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Лизякин Захар Васильевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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