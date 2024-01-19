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(Карлагина) Мария Лавровна
(Карлагина) Мария Лавровна
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Древо
Место рождения
Цыпушкино
, Оханский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
18.07.1869
Пол
Женский
Отец
Карлагин Лавр Яковлевич
Мать
Карлагина Екатерина Аксентиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869
Отец:
Карлагин Лавр Яковлевич
Мать:
Карлагина Екатерина Аксентиевна
Цыпушкино
, Оханский уезд, Пермская губерния
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