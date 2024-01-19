(Карлагина) Мария Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Карлагина) Мария Лавровна

(Карлагина) Мария Лавровна

Место рождения

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.07.1869

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869

Отец: Карлагин Лавр Яковлевич

Мать: Карлагина Екатерина Аксентиевна

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close